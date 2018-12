Cahill-Inter: ecco il piano B se parte Miranda

Calciomercato Inter, idea Gary Cahill per la difesa: il centrale del Chelsea possibile sostituto di Joao Miranda, le ultime

Il mercato di gennaio è alle porte, Inter al lavoro per puntellare la rosa di Luciano Spalletti. Molto dipenderà dal capitolo uscite e chi potrebbe salutare a breve è Joao Miranda. Il centrale difensivo non sta trovando molto spazio alla corte del tecnico di Certaldo e sulle sue tracce c’è il Flamengo. Il Corriere dello Sport parla del possibile erede: tentazione Gary Cahill.

In rottura con il Chelsea, il centrale inglese è stato accostato nelle ultime settimane al Milan ma il Biscione potrebbe piazzare il colpo: in scadenza a giugno, l’esperto difensore non scaldava la piazza nerazzurra in un primo momento ma la situazione potrebbe cambiare se Miranda continuasse a premere per la cessione.