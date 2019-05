Inter, Wanda spinge Icardi alla Juve: i nerazzurri dettano però le condizioni

L’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, potrebbe lasciare il club a fine stagione: Wanda spinge infatti per la sua cessione alla Juve

Icardi via dall’Inter? Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante argentino potrebbe lasciare il club a fine stagione per legarsi con la Juventus. A giocare un ruolo fondamentale nella sua cessione è sicuramente la sua moglie-agente, Wanda Nara. La showgirl ha un ottimo rapporto con Paratici, così come quest’ultimo ha un rapporto amichevole con Marotta dell’Inter.

Wanda Nara vorrebbe Torino per tenere fede ai suoi impegni lavorativi e la destinazione non sconvolgerebbe le abitudini della famiglia. La moglie dell’attaccante pretende però che sia l’Inter ad uscire allo scoperto assumendosi completamente le responsabilità dell’addio. L’Inter, però, non da parte sua vorrebbe ricavare almeno 80 milioni dalla sua cessione.