Calciomercato Inter, le mosse di Conte: spunta un nome a sorpresa

Calciomercato Inter, sul mercato si vede già la mano di Conte: tra i tanti big accostati ai nerazzurri, spunta un nome a sorpresa

L’Inter ormai sembra nelle mani di Antonio Conte. L’ex tecnico della Juve, oltre ad uno stipendio da top manager, ha richiesto garanzie sul mercato: la squadra sarà rivoluzionata per venire incontro alle esigenze di formazione di Conte.

Tra i tanti nomi accostati all’Inter, come Lukaku o Rakitic, spunta a sorpresa un fedelissimo di Antonio Conte. Si tratta di Victor Moses, esterno nigeriano classe 1990 attualmente in forza al Fenerbache. Conte lo ha avuto al Chelsea, considerandolo come titolare inamovibile sulla corsia destra. Moses è un obiettivo concreto: costa poco più di 15 milioni, e sarebbe il primo mattone dell’opera di ricostruzione del nuovo allenatore.