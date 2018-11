Calciomercato Inter: il Manchester united ci ripensa, Skriniar troppo caro

Il Manchester United ritiene troppo alta la valutazione del cartellino del difensore dell’Inter Milan Skriniar

L’Inter potrebbe a breve accogliere il suo nuovo dirigente Ex Juventus Beppe Marotta che in queste ore è in Cina per incontrare i vertici della società. Se dovesse arrivare la firma, il nuovo dirigente dovrà preparare le mosse giuste per il prossimo calciomercato nerazzurro. Quello dell’Inter, però, potrebbe essere un mercato complicato dato che è emersa la possibilità di una cessione importante per rientrare nei parametri Uefa. Necessari dovrebbero essere circa 50 milioni di plusvalenze per uscire definitivamente dal settlement agreement imposto nel 2015 dalla Federazione Europea. L’indiziato numero a lasciare Milano sarebbe il difensore Milan Skriniar cercato da numerosi club.

Sul giocatore slovacco sono piombate diverse società europee: Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United. Quest’ultimi, però, sembrano aver cambiato idea sul possibile acquisto del giocatore classe 1995. Secondo il Manchester Evening News, la dirigenza dei Red Devils, nonostante il rendimento di Skriniar, ritiene troppo alta la valutazione di 85 milioni di euro dell’Inter per la cessione.