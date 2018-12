Calciomercato Inter, idea Mateo Kovacic per il centrocampo: Ausilio si intromette tra Chelsea e Real Madrid, le ultime

Ceduto tre stagioni fa al Real Madrid per 40 milioni di euro, Mateo Kovacic è tornato nel mirino dell’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Piero Ausilio è pronto a tornare alla carica per il centrocampista croato: la dirigenza nerazzurra è pronta a intromettersi tra blancos e Chelsea. I Blues infatti sono lontani dal raggiungere un accordo per il riscatto del classe 1994 e l’Inter accoglierebbe a braccia aperte l’ex Dinamo Zagabria: un messaggio è arrivato dallo stesso Ausilio, che si è detto ‘innamorato’ di Mateo…