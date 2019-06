Calciomercato Inter, i nove nomi in uscita per rispettare i paletti Uefa

Calciomercato Inter, i nove giovani in uscita entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario della Uefa

In assenza di un big da sacrificare sul mercato, almeno entro la stringente scadenza del 30 giugno, l’Inter guarda ai suoi giovani. Per garantire, proprio come lo scorso anno, quelle plusvalenze necessarie a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa a tutte le società.

I nomi più gettonati, così, sono quelli di Vanheusden ed Emmers in direzione Standard Liegi, ma non soltanto. Il Genoa, infatti, è ad un passo dal formalizzare gli acquisti di Rizzo e Gavioli, mentre il Sassuolo è pronto a mettere le mani su Vergani e tratta anche Gravillon. Gli altri nomi in uscita, per rispettare i parametri, potrebbero infine essere quelli di Merola, Adorante e Dimarco.