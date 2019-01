Calciomercato Inter, proposto Adrien Silva per il centrocampo: il portoghese è in uscita dal Leicester City, le ultime

Roberto Gagliardini potrebbe salutare l’Inter già nella sessione di gennaio, con Torino e Fiorentina sulle tracce del classe 1994, e i nerazzurri non vogliono farsi cogliere impreparati. Diversi i profili sul taccuino della dirigenza nerazzurra e spunta un nome nuovo secondo Sky Sport: parliamo di Adrien Silva.

Il classe 1989 è stato proposto al diesse Piero Ausilio: il portoghese ha raccolto appena due presenze in Premier League con la maglia del Leicester City. Un profilo che non scalda molto il Biscione, ma potrebbe tornare di moda in caso di cessione dell’ex Atalanta.