Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter in prestito al Frosinone, potrebbe finire all’Ajax al posto di Moise Kean, vicino al rinnovo con la Juventus: la regia è di Mino Raiola

Il suo sogno, dichiarato ieri, è quello di tornare all’Inter magari per fare coppia con Mauro Icardi, ma il giovane attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti, quest’anno in prestito al Frosinone, potrebbe rientrare nel giro delle cessioni estive nonostante i cinque gol segnati finora in campionato. Per lui la dirigenza interista starebbe facendo negli ultimi giorni vari ragionamenti: tornando a Milano, il ragazzo di Cles potrebbe trovarsi chiuso sia dall’esplosione di Lautaro Martinez, sia da eventuali nuovi acquisti in avanti (specie in caso di addio di Icardi). C’è poi anche il discorso finanziario: Pinamonti è valutato circa 15 milioni dall’Inter ed essendo un prodotto del vivaio è costato in pratica zero, con lui si potrebbe facilmente iscrivere a bilancio dunque una ricca plusvalenza.

Sulle tracce di Pinamonti al momento ci sono diverse società italiane: dal Sassuolo passando per l’Udinese, il Parma e il Bologna. Occhio però alla pista estera che porta all’Ajax: il giovane classe 1999 è infatti uno dei tanti assistiti di Mino Raiola, che con la società olandese aveva trattato nelle settimane scorse un altro dei talenti della sua scuderia, Moise Kean della Juventus. Con il rinnovo, sempre più probabile, dell’attaccante bianconero, potrebbe essere Pinamonti, riporta Tuttosport, il giocatore destinato ai Lancieri.