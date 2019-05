Calciomercato Inter, servono 40 milioni: sacrificati Radu e Pinamonti

Calciomercato Inter, per far quadrare i conti servono 40 milioni: via libera alla vendita di tanti giovani, tra cui Radu e Pinamonti

L’Inter deve far quadrare i conti per essere libera dal settlement agreement: occorrono 30-40 milioni per sistemare il bilancio. Cifra che arriverà dal mercato, con due opzioni possibili: le cessioni di Perisic e Icardi, o la vendita dei giovani in orbita nerazzurra.

Primo fra tutti Andrea Pinamonti, 5 gol in 25 presenze alla prima stagione in A col Frosinone. Ma occhio anche alla situazione di Ionut Radu, portiere che sta facendo benissimo al Genoa. Il Grifone potrebbe riscattarlo per 15 milioni, o tra un anno a 18 milioni. Sul piede di partenza anche Karamoh, reduce dall’altalenante stagione al Bordeaux, e Vanheusden, difensore 19enne belga, che ben sta figurando nello Standard Liegi.