Calciomercato Inter: settimana decisiva per Lukaku e Barella, i dettagli

L’Inter vuole chiudere per Nicolò Barella e Romelu Lukaku e ha intenzione di darli a Conte prima delle tournèe asiatica

L’Inter prova a stringere i tempi. Antonio Conte è stato molto chiaro con i dirigenti nerazzurri: congelate le altre trattative e portatemi Romelu Lukaku. Marotta e Ausilio ci proveranno. In settimana è fissato un incontro con il Manchester United per provare a limare le distanze. Gli inglesi partono dalla volontà di incassare solo cash, però al tavolo i nerazzurri proveranno a imbastire la trattativa con un prestito oneroso accompagnato dall’obbligo di riscatto, garantendo una cifra di partenza molto alta.

Capitolo Barella. Domani Giulini e Marotta si incontreranno in Lega per riallacciare i rapporti dopo il gelo di questa settimana. Qui la situazione è definita: il centrocampista vuole solo il Cagliari e non accetterà altre destinazioni. Tocca ai nerazzurri fare il passo decisivo per chiudere l’affare.