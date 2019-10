Calciomercato Inter, torna d’attualità il nome di Rakitic: ecco perché

Calciomercato Inter, torna d’attualità il nome di Rakitic per il centrocampo di Conte: ecco perché potrebbe lasciare il Barcellona

Torna d’attualità il nome di Rakitic, in casa Inter. L’eco del centrocampista del Barcellona, infatti, risuona come possibile rinforzo per il centrocampo di Conte già in vista della sessione di gennaio.

L’arrivo di De Jong in blaugrana, infatti, ha tolto quasi ogni spazio al croato. Che l’Inter – secondo Tuttosport – può provare a prendere con un’offerta da circa 30 milioni di euro.