Calciomercato Juve, Adani pensa che lo scambio tra Dybala e Icardi non si debba fare: meglio Skriniar per i bianconeri

Il nome di Lele Adani circola da giorni nell’ambiente bianconero, dopo la lite ai microfoni di Sky Sport con Allegri, nel post partita di Inter–Juve. Il pareggio maturato in campo potrebbe trovare delle similitudini anche in ambito calciomercato.

Il chiacchieratissimo scambio Icardi–Dybala convince poco Adani, che vedrebbe bene la Joya in nerazzurro, ma avrebbe in mente un altro nome per la Juve: «Dybala per Skriniar? Mi intriga. Senza Icardi di mezzo. Sarebbe una grande lettura perché lì ci guadagnerebbero tutte e due. Sia l’Inter che la Juventus per necessità delle due squadre».