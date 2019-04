Calciomercato Juve: Allegri vuole un terzino e un centrocampista centrale e anche un nuovo accordo economico

Massimiliano Allegri pensa al futuro. Il tecnico della Juve testerà alcuni calciatori in posizioni inedite come ad esempio Alex Sandro ed Emre Can difensori centrali, Joao Cancelo in posizione da mezz’ala e da questi esperimenti nei prossimi 5 turni di campionato potrebbero dipendere anche le scelte future. Secondo La Gazzetta dello Sport, Max chiederà un ricco aumento dell’ingaggio: guadagna 7,5 milioni (il più pagato) ma non si sente inferiore all’ex Conte che al Chelsea guadagnava 10 milioni, quindi proverà a chiedere un rinnovo in doppia cifra. Inoltre il buon Max ha intenzione di cambiare modulo, tornando al suo grande amore: il 4-3-1-2.

Il tecnico ha guidato il Cagliari ma anche il Milan e la Juventus con quel modulo. Ha vinto lo Scudetto con i rossoneri ed è arrivato in finale di Champions con la Juve, al suo primo anno. Ramsey potrebbe agire da trequartista ma serve un nuovo terzino e Sibidè del Monaco è l’ultima idea (può giocare a destra e a sinistra) ma occhio a Trippier del Tottenham, che piace anche al Napoli. Per la difesa, al centro, spunta l’idea Savic dell’Atletico Madrid ma piacciono anche Umtiti del Barcellona e Ruben Dias del Benfica. In mezzo al campo piacciono Ruben Neves del Wolverhampton e Ndombelè del Lione. Pjanic, Dybala e Douglas Costa potrebbero andare via.