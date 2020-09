Calciomercato Juve, avanti Morata: lo spagnolo ha chiesto la cessione, ma l’Atletico Madrid non vuole far partire l’attaccante

Prosegue la caccia al centravanti da parte della Juventus. La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata a una notizia interessante, che riguarda proprio Alvaro Morata.

Lo spagnolo – si legge – ha chiesto a Simeone di partire, ma al momento l’Atletico Madrid fa muro. Per Suarez ci sono due ostacoli, ma si attendono anche le mosse di Edin Dzeko. Tutto è ancora in bilico, almeno per quanto riguarda la caccia al numero 9.