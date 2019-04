Il centrale della Juventus, Martin Caceres andrà via a fine stagione: la dirigenza non è intenzionata a rinnovargli il contratto

Niente rinnovo per Martin Caceres. Il centrale uruguaiano, arrivato a gennaio per far fronte alla partenza di Benatia, saluterà per la terza volta i bianconeri a fine stagione.

La dirigenza della Continassa non è infatti intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Per la difesa si pensa infatti di rinnovarla con profili più giovani. A rivelare la notizia è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.