Calciomercato Juve: Demiral chiama De Ligt, è quel sondaggio con Lukaku… Strategie e obiettivi, il solito ballo di Paratici

Calciomercato Juventus, estate 2019, casting aperti tutti – le prime selezioni sono già state effettuate – regia onnisciente di Fabio Paratici. Benvenuto Merih Demiral: nuovo rinforzo per la difesa della Juve ampiamente annunciato, talmente tanto che il turco ex Sassuolo aveva già svolto le visite qualche giorno fa. Classe ’98, sarà pagato 18 milioni, e salvo sorprese, inserito senza remore nella prima squadra bianconera dove crescerà vicino ai senatori.

Demiral non sostituisce De Ligt: sia chiaro. L’intesa con l’Ajax non c’è ancora ma work in progress, la Juve ha il coltello dalla parte del manico e piena fiducia di chiudere l’operazione positivamente. La concorrenza di PSG e Barcellona è stata superata da tempo. Poi c’è il sondaggino di Paratici che nelle ultime ore ha chiesto informazioni per Romelu Lukaku, attaccante dello United che stra-piace all’Inter e al suo tecnico Antonio Conte. Manovra di disturbo o declinazione di un reale interesse? Se ne saprà di più nelle prossime puntate. Senza dimenticarsi di Icardi che un questo film è tutt’altro che una comparsa…