Calciomercato Juve: Dzeko spinge Icardi in bianconero? Ultime sul futuro dell’attaccante argentino in uscita dall’Inter

Un giorno all’improvviso (ieri) Edin Dzeko rinnovò il contratto con la Roma mandando all’aria il famoso effetto domino di centravanti che avrebbe dovuto rivoluzionare i pacchetti offensivi di mezza Serie A. Una sorta di butterfly effect, generato proprio dal trasferimento del bosniaco all’Inter, che nell’immaginazione di variegati organi di informazione avrebbe tagliato fuori la Juventus.

E invece: con la Roma fuori dai giochi – salvo ribaltoni clamorosi – Mauro Icardi vede ridotte a due le piste italiche per il suo futuro prossimo, Napoli o Madama. Sbagliato sarebbe escludere a priori la pista estera, ma l’attaccante argentino ha sempre fatto intendere di non voler lasciare l’Italia. Intanto la fine del mercato si avvicina e l’ipotesi di uno scambio con Paulo Dybala non va ancora depennata. In tal senso, però, occhio al PSG: in caso di effettiva cessione di Neymar, i parigini potrebbero virare con forza sulla Joya. Coutinho sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Per il numero 10 bianconero chance dal a primo minuto o a gara in corso, questa sera, nell’amichevole con la Triestina: calcio d’inizio alle 20.30 al Nereo Rocco.