Calciomercato Juve: e alla fine arriva De Ligt, contropartita nell’affare Perin. Ultime sui movimenti di mercato dei bianconeri

Dopo un corteggiamento durato quasi un anno, la Juventus è pronta ad abbracciare l’obiettivo numero uno della sessione estiva bianconera per 75 milioni complessivi. Matthijs de Ligt è atteso in tarda serata a Torino dove potrebbe essere atteso da un nutrito gruppo di tifosi ormai convinti che l’attesa del centrale olandese fosse essa stessa il centrale olandese. Nella mattinata di mercoledì le visite mediche, giovedì facilmente la conferenza stampa di presentazione.

Per uno che viene, uno che va: Mattia Perin è virtualmente un giocatore del Benfica. L’estremo difensore si trasferirà in Portogallo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nella trattativa anche il classe 2001 Joao Ferreira che compirà il percorso inverso con la medesima modalità. L’esterno basso di destra sarà riscattabile per 12 milioni di euro.