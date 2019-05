Calciomercato Juve, presa una decisione sul futuro di Cancelo

Joao Cancelo è al centro dell’interesse di vari club e la Juve ha preso una decisione importante sul futuro del terzino

Il futuro di Joao Cancelo dovrebbe essere ancora in bianconero. Nonostante varie indiscrezioni delle ultime settimane, che vedevano il terzino vicino al Manchester City, la prossima stagione il portoghese dovrebbe rimanere ancora alla Juve.

Secondo quanto riportato da Sky non dovrebbero esserci dubbi sul futuro del terzino. La Juve non ha infatti intenzione di cedere il portoghese e non ascolterà dunque le proposte che arriveranno a Torino per lui.