Calciomercato Juve: il sogno De Ligt è realtà, oggi le visite. L’olandese atterrato nella tarda serata di ieri a Caselle

Si è fatto attendere Matthijs de Ligt. A 365 giorni dalla presentazione di Cristiano Ronaldo, il difensore olandese è sbarcato a Caselle intorno alle 22.10 con l’aria di chi sarà l’acquisto più importante della sessione estiva della Juventus. Prime foto di rito, prima battuta per i tifosi e poi via nella Jeep nera che lo ha portato in Continassa dove, questa notte, ha dormito al J Hotel.

La giornata dell’annuncio ufficiale dovrebbe però essere oggi. Il giocatore si presenterà in mattinata al J Medical dove ad attenderlo ci sarà un più che ben assortito gruppo di tifosi bianconeri. Ultimati i controlli di rito, Matthijs sarà libero di volare in sede e porre la firma sul suo nuovo ricco contratto bianconero.