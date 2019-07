Calciomercato Juve: l’attesa di De Ligt è essa stessa De Ligt. Dopo le visite di ieri, nella giornata odierna dovrebbe arrivare l’annuncio

Settimane, forse mesi: alla fine Matthijs de Ligt è arrivato a Torino dove ha svolto nella mattinata di ieri le visite mediche. Per l’annuncio ufficiale invece bisognerà aspettare ancora qualche ora: sono giorni da gustare dal primo all’ultimo momento, mettiamola così. Un’attesa che da logorante è divenuta dolce. Questi lo scorso anno erano i giorni di Cristiano Ronaldo alla Juventus: meglio delle ferie.

Aspettando l’annuncio, Matthijs potrebbe svolgere il suo primo allenamento da bianconero già in giornata. «Ha la mentalità di Nedved e l’ambizione di Zlatan», ha detto ieri Raiola ai cronisti presenti per introdurre il classe ’99 alla sua nuova avventura. Tifosi e addetti ai lavori sono ansiosi di vedere il nuovo crack del calcio mondiale in Serie A. Intanto il Milan in pressing su Demiral che in questi primi giorni di ritiro ha impressionato un po’ tutti ma che non avrebbe minutaggio garantito. La Juve ascolta e valuta con un de Ligt in più.