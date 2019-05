Calciomercato Juve, missione Roma: Zaniolo sì, Manolas forse

Calciomercato Juve, la partita con la Roma si gioca anche sul fronte mercato: sul piatto Zaniolo e Manolas e il retroscena su Dzeko

Domani sera, all’Olimpico di Roma, andrà in scena una delle sfide più infuocate del nostro calcio, ovvero quella tra i giallorossi e la Juventus, storica rivale. I bianconeri, già campioni d’Italia, guardano con interesse alla gara soprattutto sul fronte mercato.

Obiettivo principale Nicolò Zaniolo: la dirigenza juventina è stregata dal talento classe ’99 e farà di tutto per portarlo a Torino. Lui ha espresso il suo gradimento, ma il suo contratto con la Roma scadrà nel 2023. Situazione complicata. Altro grande obiettivo della Juve è Manolas, ma il greco desta alcuni dubbi: il carattere irascibile del greco starebbe mettendo un freno alla trattativa.

Infine la situazione di Dzeko: il bosniaco fu offerto alla Juve come contropartita per Higuain. Paratici rifiutò l’offerta, dato che l’attaccante non rientrava, e non rientra, nei piani della Juve.