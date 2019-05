Calciomercato Juve, il Real rifiuta 100 milioni per Asensio

Calciomercato Juve, secondo As i bianconeri avrebbero offerto 100 milioni per Asensio: Florentino Perez ha rispedito al mittente la proposta

La Juve pianifica il suo futuro, sempre con la Champions come obiettivo principale. Cristiano Ronaldo forse da solo non basta, quindi servono rinforzi adeguati. I bianconeri guardano in Spagna, in casa del Real Madrid, per tentare di portare a Torino un vecchio pupillo.

Marco Asensio è uno degli obiettivi primari, e le cifre dell’operazione ricordano quelle di Ronaldo. Agnelli avrebbe offerto al Real 100 milioni per il cartellino dello spagnolo. Florentino Perez non si è lasciato impressionare, e ha rispedito al mittente il primo assalto.