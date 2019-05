Calciomercato Juve, per la ricostruzione in difesa si pensa a Marquinhos

Calciomercato Juve, urge una ricostruzione in difesa: oltre al sogno De Ligt, il nome nuovo è Marquinhos

La Juve deve puntellare i pochi difetti mostrati in questa stagione, se vuole ambire seriamente alla Champions League. La difesa è il punto di partenza: Barzagli lascerà, Rugani non da le garanzie sperate, l’età di Chiellini avanza e almeno una volta all’anno si blocca, per il solito problema al polpaccio.

Il sogno per la difesa è sempre lo stesso, ovvero De Ligt. Difficile però arrivare al capitano dell’Ajax. Paratici si guarda intorno e starebbe pensando ad una vecchia conoscenza del campionato italiano, ovvero Marquinhos. Il difensore brasiliano del Psg, ex Roma, sarebbe perfetto per la Juventus, per due motivi: duttilità e giovinezza, essendo un classe 1994.