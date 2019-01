Calciomercato Juve: i bianconeri rinunciano a Trincao e pensano al ritorno in bianconero di Marko Pjaca, poco impiegato nel prestito alla Fiorentina. Nel mirino il difensore brasiliano Renan Lodi

Calciomercato Juve: il club bianconero ha rinunciato alla trattativa per Francisco Trincao, attaccante classe 1999 in forza allo Sporting Braga. Come riportato da Rai Sport, il ritiro dall’asta per il giocatore – su cui resta l’Inter – da parte della società torinese è stato comunicato ieri dal ds Fabio Paratici all’agente Jorge Mendes. Juventus che valuta poi il ritorno in bianconero di Marko Pjaca, poco impiegato nell’attuale esperienza in prestito alla Fiorentina; come riportato da Sky Sport, l’allenatore viola Stefano Pioli vuole puntare sul giocatore croato, ma la Juventus potrebbe trattare col Fulham – club interessato – un’eventuale cessione in prestito.

Infine, il club bianconero lavora anche per possibili rinforzi in difesa. Come riportato da Sky Sport, il ds Paratici sta sondando il terreno per arrivare a Renan Lodi, difensore classe 1997 in forza all’Atletico Paranaense. Un’operazione, questa, da farsi in sinergia con un altro club in cui il calciatore potrebbe eventualmente giocare fino al termine della stagione.