Calciomercato Juve, tre squadre interessate a Luca Pellegrini: ecco i club che stanno monitorando la situazione del terzino

Luca Pellegrini è arrivato alla Juventus, nel doppio affare con la Roma che ha visto approdare in giallorosso Leonardo Spinazzola. Il terzino classe 1999, però, non sembra destinato a restare in bianconero, almeno per quanto riguarda questa stagione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sull’esterno della Juventus ci sarebbero tre squadre. Si tratta del Sassuolo e della Spal, e ovviamente del Cagliari. Per il momento favoriti i sardi.