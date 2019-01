Balerdi, niente Juventus: è vicino al Borussia Dortmund

Calciomercato Juventus, sfumata Leonardo Balerdi: il centrale del Boca Juniors è ad un passo dal Borussia Dortmund

Niente da fare per la Juventus nella corsa a Leonardo Balerdi. Tra i talenti della nuova generazione argentina, il centrale difensivo ha già trovato spazio nella prima squadra del Boca Juniors e le sue qualità non sono passate inosservate ai top club europei. Sul classe 1999 ci sono anche i bianconeri, ma il suo futuro è in Bundesliga…

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore è ad un passo dal Borussia Dortmund: la dirigenza giallonera ha raggiunto un accordo con l’entourage del calciatore per un contratto quinquennale, affare in dirittura d’arrivo.