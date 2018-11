Melegoni, Juventus in pole: accordo già a gennaio?

Calciomercato Juventus, nel mirino il giovane Filippo Melegoni: bianconeri in pole per il talento dell’Atalanta

Considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano e non, Filippo Melegoni potrebbe presto spiccare il volo verso un top club. Di proprietà Atalanta, il centrocampista è attualmente in prestito in Serie B al Pescara e gli osservatori dei top club italiani lo stanno monitorando con grande interesse.

Accostato a Milan e Inter, sul talento di proprietà Dea c’è in pole la Juventus: da sempre attenta ai talenti nostrani, la dirigenza bianconera è pronta a lanciare l’assalto già nella finestra di gennaio. Nei piani della Vecchia Signora il classe 1999 inizierebbe dall’Under 23, che milita nel campionato di Lega Pro: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.