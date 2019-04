Calciomercato Juventus, il piano per prendere Chiesa: 45 milioni più Orsolini

La Juventus cerca di abbassare il prezzo per Chiesa: possibile offerta di 45 milioni più Orsolini alla Fiorentina

Si insiste per Chiesa, la Juve vuole prenderlo a tutti i costi ma la richiesta della Fiorentina è abbastanza alta. Si parte da una valutazione di 70 milioni, che possono abbassarsi con l’inserimento di una contropartita. I bianconeri avrebbero pensato ad Orsolini. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Paratici sarebbe pronto a mettere sul piatto 45 milioni più il cartellino del giocatore attualmente in forza al Bologna. Su Chiesa ci sono anche gli occhi dell’Inter, ma la Juve sfidando i nerazzurri farà di tutto per portare a casa il suo obiettivo.