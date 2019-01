Marcelo esce allo scoperto: vuole la Juventus

Calciomercato Juventus, Marcelo vuole i bianconeri: il laterale brasiliano ha chiesto la cessione al Real Madrid

Dopo Cristiano Ronaldo la Juventus si prepara ad accogliere un altro galactico? Già la scorsa estate era stata ventilata la possibilità di uno sbarco a Torino di Marcelo, ora il laterale brasiliano può lasciare il Real Madrid. Giungono conferme su tutta la linea: dopo l’indiscrezione spagnola, anche Tuttosport non ha dubbi…

«Voglio la Juve»: così titola in prima pagina il quotidiano torinese, con l’ex Fluminense che ha chiesto ai blancos il via libera alla cessione in caso di offerta dei bianconeri. Fabio Paratici è al lavoro per preparare l’assalto, ma sarà necessaria la cessione di Alex Sandro…