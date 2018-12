Calciomercato Juventus, offerti a Ramsey 10 milioni di ingaggio

La Juventus pronta a rinforzarsi a centrocampo: per l’estate 2019 in arrivo Aaron Ramsey, svelate le cifre dell’operazione.

La Juventus guarda al futuro e sul calciomercato punta forte sul centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey. Il giocatore gallese si svincolerà la prossima estate dai Gunners, e Madama è stata lestissima a sbaragliare la concorrenza di Inter e PSG. Ora vengono svelati anche i dettagli e le cifre dell’operazione.

Per il centrocampista dell’Arsenal la Juventus farà un’operazione in stile Emre Can. Come riportato in apertura da Il Corriere dello Sport e Tuttosport, i bianconeri hanno in mano il giocatore in virtù di un’offerta di ingaggio monstre da 10 milioni di euro annui che taglia fuori i nerazzurri dall’affare e spinge in seconda fila i francesi.

