Ramsey, l’Everton sfida la Juventus: le ultime

Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per Aaron Ramsey: anche l’Everton è sulle tracce del centrocampista gallese

E’ tutto da scrivere il futuro di Aaron Ramsey. Il centrocampista è in scadenza 30 giugno 2019 con l’Arsenal e difficilmente metterà nero su bianco il rinnovo con i Gunners: società ed entourage non hanno raggiunto l’accordo negli ultimi incontri e non sono previsti summit tra le parti a stretto giro di posta. E non mancano i club interessati al gallese…

Come vi abbiamo raccontato, la Juventus sta monitorando la situazione del numero 16 della compagine londinese, ma non solo: secondo quanto riporta il Mirror, anche l’Everton sta valutando l’acquisto della mezzala. I Toffees hanno avviato i contatti con gli agenti del calciatore, ma la sfida resta aperta: bianconeri avvisati…