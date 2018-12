Calciomercato Juventus, prove di rinnovo con Mario Mandzukic: avviati i contatti con l’entourage del contratto, le ultime sul futuro del croato

Dopo il prolungamento di Alex Sandro, la Juventus è al lavoro per il rinnovo di un altro pilastro della formazione di Massimiliano Allegri: parliamo di Mario Mandzukic, cardine inamovibile dell’undici bianconero. Secondo quanto riporta Tuttosport, è stato già programmato un incontro tra il calciatore e la dirigenza per discutere del prolungamento: l’ultimo nodo da sciogliere è legato alla durata del contratto, con le parti pronte a trovare l’intesa. L’obiettivo è quello di trovare l’intesa a stretto giro di posta, con la Juve che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 17.