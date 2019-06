Calciomercato Lazio, fasce da rinforzare: piace Fares, ma non è l’unico

La Lazio studia i possibili colpi di calciomercato: l’obiettivo è rinforzare le fasce. A Tare piace Fares, ma non è l’unico

Dopo aver trovato l’accordo con Inzaghi, la Lazio lavora sul mercato. L’obiettivo di Tare è trovare un sostituto di Lulic. Sulla lista c’è Fares, classe 96 di proprietà dell’Hellas ma in prestito alla Spal, che dovrebbe riscattarlo. I biancocelesti potrebbero tentare il colpo.

Un altro nome che piace è quello di Ansaldi, che verrà riscattato dal Torino: la pista è molto difficile, ma non impossibile. Per l’attacco piace invece Joao Pedro, che non è incedibile dal Cagliari.