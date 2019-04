Calciomercato Lazio, fatta per il rinnovo di Cataldi: tutti i dettagli

L’entourage del giocatore e la società biancoceleste sono vicine a raggiungere l’accordo per il rinnovo di Danilo Cataldi

In casa Lazio sembra ormai fatta per il rinnovo di Danilo Cataldi, centrocampista cresciuto nelle giovanili dei biancocelesti. Dopo alcune stagioni in prestito tra Crotone, Genoa e Benevento, il classe 1994 è tornato a casa nell’estate 2018. In questa stagione ha totalizzato finora 14 presenze mettendo a segno 2 reti, numeri che hanno convinto la società a procedere con l’offerta di rinnovo.

Il suo contratto attuale gli riserva 600 mila euro stagionali fino al 2020, ma dopo un mese di trattative l’intesa appare ormai vicina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Cataldi dovrebbe prolungare fino al 2023. L’agente di Cataldi è andato a trovare il suo assistito a Milano, dove la Lazio era in ritiro in settimana, registrando l’intenzione del giocatore di legare il proprio futuro al club della sua vita.