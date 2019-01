Calciomercato Milan, Higuain verso l’addio: ha scelto il Chelsea

Secondo “Il Corriere dello Sport”, Higuain avrebbe deciso di lasciare il Milan per trasferirsi in Premier League col Chelsea di Sarri.

Il momento è particolarmente dedicato per Gonzalo Higuain con il Milan. Le voci che lo danno possibile partente a gennaio si moltiplicano e “Il Corriere dello Sport” in edicola lancia la bomba: il Pipita avrebbe infatti già deciso di lasciare i rossoneri per trasferirsi in Premier League con il Chelsea del suo mentore Maurizio Sarri. Proprio l’allenatore italiano, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo romano, sarebbe il grande artefice dell’operazione.

Sarri avrebbe infatti convinto il patron Roman Abrahmovic e Marina Granovskaia, l’amministratrice delegata dei Blues, della bontà dell’investimento, nonostante l’età avanzata del centravanti rossonero. E quest’ultimo avrebbe deciso di dire sì al Chelsea. L’affare potrebbe prendere corpo dopo la Supercoppa italiana fra Milan e Juventus. Per convincere i rossoneri, il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto Alvaro Morata come contropartita tecnica.

