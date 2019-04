Calciomercato Milan: Kessiè al Napoli in cambio di Insigne?

Indiscrezione di mercato che riguarda uno scambio tra Milan e Napoli. I rossoneri sarebbero disposti ad offrire Kessiè per avere Insigne

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan starebbe lavorando ad uno scambio con il Napoli. I rossoneri infatti sono interessati a Lorenzo Insigne che è in rotta con l’ambiente partenopeo e potrebbe cambiare casacca. Chi invece farebbe il percorso inverso è Franck Kessiè, anche lui al centro di diverse polemiche e che Leonardo sarebbe disposto a sacrificare in cambio di Insigne. L’operazione di mercato verrebbe facilitata anche dalle voci che danno Maurizio Sarri come candidato numero uno per la panchina rossonera il prossimo anno. Il tecnico toscano in uscita dal Chelsea ritroverebbe dunque uno dei suoi fedelissimi.