Calciomercato Milan, Suso ha smarrito la sua buona stella: un solo gol nel 2019 e poca sostanza in campo. Il rinnovo è in bilico

Suso non è più quello della prima parte di campionato. Il calciatore spagnolo ha perso la sua verve e da inizio 2019 ha segnato solo un gol. Anche le sue solite prestazioni a tutto campo sono peggiorate e non sforna più giocate decisive per i compagni.

Ora il rinnovo per Suso è in bilico: la clausola di 40 milioni è sempre valida e il Milan potrebbe valutare una sua cessione. Con l’innesto di Paquetà e un ritrovato Calahnoglu, l’apporto spagnolo non è più così fondamentale come nella prima parte di stagione.