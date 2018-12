Calciomercato Napoli, Psg sulle tracce di Allan: per il centrocampo prende quota l’idea Nicolò Barella del Cagliari

Adrien Rabiot darà l’addio in estate, forse anche a gennaio, e il Psg non vuole farsi cogliere impreparato. La dirigenza parigina è al lavoro per individuare il suo erede e, secondo il Corriere dello Sport, tra le priorità c’è Allan: 80 milioni di euro pronti per il cartellino del centrocampista del Napoli.

Una proposta di degno interesse, con i partenopei che monitorano le possibili alternative per la mediana. Tra queste c’è Nicolò Barella: il gioiellino del Cagliari fa gola al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pronto ad alzare il pressing per battere la concorrenza.