Ounas, il Napoli apre al prestito: piace in Italia e in Francia

Calciomercato Napoli, possibile la cessione di Adam Ounas a gennaio: sul fantasista algerino diversi club di Serie A e Ligue 1

Trattenuto in estate dopo aver impressionato Carlo Ancelotti nel pre-campionato, Adam Ounas potrebbe dare l’addio al Napoli a gennaio. Poco utilizzato dal tecnico di Reggiolo in questa prima parte di stagione, l’esterno algerino ha trovato la via del gol in due occasioni (contro Frosinone e Sassuolo), evidenziando importanti passi in avanti dal punto di vista della personalità.

Secondo quanto riporta Foot Mercato, il giocatore e il suo entourage stanno studiando la possibile di un trasferimento in prestito durante la sessione di gennaio: il portale transalpino sottolinea che sulle tracce dell’ex Bordeaux ci sono diversi club di Serie A e di Ligue 1.