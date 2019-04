Contatti tra il Napoli e l’entourage di Federico Valverde, giovane centrocampista del Real Madrid: il suo profilo sarebbe stato individuato per sostituire Marek Hamsik

Il Napoli non cambia la propria filosofia aziendale e, nonostante l’addio di Marek Hamsik a gennaio e quello probabile di Allan (direzione Paris Saint-Germain) in estate, non punta a nessun nome di grido a centrocampo per rimpiazzare i partenti. Il nome nuovo di casa azzurra piuttosto, riporta stamane il Corriere dello Sport, è ancora una volta quello di un giovane di belle speranze: trattasi, nello specifico, dell’uruguaiano Federico Valverde, giocatore classe 1998 che quest’anno si è ritagliato un ruolo anche nel Real Madrid (una ventina di presenze per lui tra campionato e coppa). L’ex Penarol, acquistato giovanissimo dalle Merengues, è cresciuto nel Castilla (la seconda formazione madridista), prima di essere prestato la scorsa stagione al Deportivo La Coruna e tornare quest’anno a Madrid.

Il profilo di Valverde (noto negli ultimi tempi in Spagna soprattutto per questioni gossippare) corrisponderebbe all’identikit tracciato dal Napoli per la sostituzione di Hamsik: giovane, di qualità e belle speranze, subito adatto a ricoprire un ruolo in prima squadra, ma allo stesso tempo dalle quotazioni di mercato non ancora folli, esattamente come Fabian Ruiz, arrivato la scorsa estate dal Betis Siviglia e subito diventato protagonista. La sua valutazione sfiorerebbe i 20 milioni di euro al momento, ma per il suo futuro molto peserà il parere di Zinedine Zidane: qualora il tecnico del Real Madrid dovesse decidere di fare spazio a gente nuova a centrocampo e di lasciar partire Valverde, il Napoli – che già avrebbe avviato contatti con il suo entourage – sarebbe pronto in agguato.