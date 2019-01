Rog, trattativa Napoli-Siviglia: c’è un ostacolo

Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa con il Siviglia per la cessione di Marko Rog: le ultime sull’operazione in uscita

Ore caldissime per il mercato del Napoli. Il futuro di Allan è tutto da scrivere, mentre in entrata dalla Spagna rilanciano la pista Fornals. Ma non è finita qua: secondo Sky Sport, prosegue senza sosta la trattativa con il Siviglia per Marko Rog.

Il centrocampista croato non sta trovando grande spazio alla corte di Carlo Ancelotti e i Nervionenses sono pronti a lanciare l’assalto: non è stata ancora raggiunta l’intesa sul diritto di riscatto, che gli azzurri vorrebbero a una cifra superiore rispetto a quella proposta dagli spagnoli.