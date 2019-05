Calciomercato Napoli, Zazzaroni definisce poco chiaro il rapporto tra la società partenopea ed Insigne: «Farebbe meglio ad andarsene»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica Marte Sport Live, ai microfoni di Radio Marte. Argomento caldo il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne: «Secondo me non c’è molta chiarezza sulla vicenda, il calciatore ad un certo punto della stagione desiderava davvero andare via, poi non si sono poste le condizioni ed allora si è fatto la corsa a dire che il calciatore voleva restare».

Zazzaroni consiglia al Napoli e ad Insigne di interrompere il loro rapporto: «Forse farebbe bene entrambi una separazione ed è una valutazione personale, non tecnica anche perchè Insigne è forse il giocatore più forte che ha il Napoli. Nella prima parte della stagione Insigne è stato determinante, ma da gennaio in poi è crollato insieme al Napoli e questo rapporto lo vedo un po’ complicato».