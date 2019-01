Calciomercato Parma, idea Kucka per il centrocampo

Il Parma è fra i club di Serie A più attivi sul calciomercato: per il centrocampo l’obiettivo è Kucka, avviati i contatti con il Trabzonspor.

Il centrocampista slovacco Juraj Kucka potrebbe unirsi a Muriel e Okaka e fare ritorno in Serie A a gennaio. Su di lui infatti, come riporta “Sky Sport”, c’è il forte interesse del Parma. Il cartellino del giocatore, che ha giocato 6 anni in Italia con Genoa e Milan, è di proprietà dei turchi del Trabzonspor, con cui i ducali hanno avviato i primi contatti per sondare la disponibilità a vendere il giocatore.

Il Parma ha offerto a Kucka un contratto triennale e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni. Lo slovacco, che compirà 32 anni a febbraio, dopo aver collezionato 28 presenze e 3 gol nel suo primo anno in Turchia, in questa stagione è finito ai margini del progetto tecnico della società turca e ha disputato complessivamente 10 partite segnando una rete.

CACERES, ADDIO LAZIO: ACCORDO CON IL PARMA