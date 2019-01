Calciomercato Parma, tentazione Leonardo Spinazzola per la fascia sinistra: pronto l’assalto per il talento della Juventus

Rientrato da poche settimane dopo un brutto infortunio, Leonardo Spinazzola potrebbe dare l’addio alla Juventus. Il club bianconero sta pensando a una cessione in prestito e non mancano le pretendenti: l’ex Atalanta è da tempo nel mirino del Bologna, ma un altro club italiano si iscrive alla corsa per il classe 1995…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’esterno sinistro è finito nel mirino del Parma: la dirigenza gialloblu ha effettuato un sondaggio con i bianconeri per chiedere informazioni. L’alternativa, sottolinea Sky Sport, è Loris Benito, in scadenza di contratto con lo Young Boys.