Caceres, addio Lazio: accordo con il Parma

Calciomercato Parma, colpo Martin Caceres per la difesa: l’ex Juve arriva dalla Lazio, contratto fino al 30 giugno 2020

Arrivato dall’Hellas Verona nel gennaio 2018, Martin Caceres ha perso posizioni nelle gerarchie di Simone Inzaghi alla Lazio, tanto da finire fuori dal progetto del tecnico. Appena quattro presenze in Serie A per il difensore, che ha deciso di dare l’addio: per lui una nuova avventura in Serie A.

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’uruguaiano è ad un passo dal Parma: operazione in fase di definizione. Il classe 1987 dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2020: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, fumata bianca dietro l’angolo…