Calciomercato PSG, chiesto Allan al Napoli: azzurri su Barella

Assalto a sorpresa del PSG: chiesto Allan al Napoli, i partenopei per ora resistono ma pensano a Barella se il brasiliano dovesse partire.

Bomba di calciomercato riportata in prima pagina dal Corriere dello Sport. In conferenza stampa il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti ha assicurato che a gennaio non ci saranno grandi movimenti sul calciomercato, ma dalla Francia arriva ora una richiesta in grado di far saltare il banco. Chiesto Allan al Napoli: Thomas Tuchel, infatti, che lo ha visto in azione dal vivo in Champions League, sarebbe rimasto stregato dal brasiliano e il PSG avrebbe chiesto il giocatore al D.s. azzurro Cristiano Giuntoli.

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo romano, starebbe al momento opponendo una forte resistenza alla partenza del centrocampista, ritenuto una pedina fondamentale dall’allenatore di Reggiolo, ma è consapevole che di fronte a un’offerta monstre proveniente da Parigi potrebbe fare ben poco. Per questo i partenopei avrebbero già individuato in Nicolò Barella del Cagliari l’eventuale sostituto nel caso in cui Allan dovesse effettivamente partire.

