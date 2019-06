Calciomercato, quanto piace Nestorovski. Potrebbe ritrovare la Serie A

Nestorovski potrebbe tornare in Serie A dopo due stagioni. Bologna e Torino su di lui, pronti a sfruttare la situazione incerta del Palermo

Ilija Nestorovski è stato puntato da diverse società di Serie A. Bologna e Torino su tutte, che hanno individuato nel macedone il rinforzo giusto per i rispettivi obiettivi stagionale. I club stanno certamente cavalcando la situazione di incertezza che arieggia in casa Palermo per strapparlo ai rosanero. L’attaccante tornerebbe a disputare un campionato di Serie A dopo due anni.

Nella sua prima stagione italiana, quella 2016-17 coincisa con la retrocessione dei siciliani, si mise immediatamente in mostra attirando su di sé determinate attenzioni. Furono ben 11 le marcature, un numero di tutto rispetto per un debuttante nel campionato italiano. Poi un atto d’amore verso il Palermo: nonostante la Serie B, la decisione di rimanere ancora coi rosanero. Cosa che, adesso, non sembra più essere così. La Serie A lo aspetta nuovamente.