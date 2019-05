Calciomercato Roma, accordo trovato con Petrachi: sarà il nuovo ds. L’ex Torino sarà a Trigoria a partire dal primo luglio

Grande colpo della Roma che comincia a delineare l’assetto societario per la prossima stagione, dopo il caos di questa annata. La società giallorossa ha trovato l’accordo con Gianluca Petrachi. Il nuovo ds della Roma approderà a Trigoria a partire dal primo luglio. Decisivo il faccia a faccia con Cairo, che lo libererà dal Torino a fine stagione.

Questo è quanto riportano diverse testate giornalistiche, La Repubblica e La Stampa in primis. Petrachi sarebbe già al lavoro per la sua nuova società, dettando le linee guida del mercato: via Dzeko, Manolas e Under, da piazzare Perotti, Pastore e Olsen. Obiettivo primario sarà quello di resistere agli assalti per Zaniolo.