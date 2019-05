Calciomercato Roma, c’è la carta Defrel. A chi può far comodo il francese

Senza la Champions la Roma sarà costretta a far cassa con delle cessioni. Defrel la carta da giocare per non intaccare la rosa

Il mancato accesso alla Champions League, oltre che in termini di prestigio, peserà inevitabilmente sulle casse della Roma. La situazione non è drammatica come quella trovata da Monchi al suo primo anno in giallorosso, ma la società dovrà certamente incassare. Dando per scontato che verrà alleggerito il monte ingaggi (saluteranno con probabilità Dzeko e Pastore tra tutti), sono previste altre partenze.

Si proverà, in ogni caso, a non intaccare la spina dorsale della squadra. Per esempio, un tentativo di resistenza alle offerte per Zaniolo verrà certamente fatto. Per monetizzare la Roma può sfruttare anche alcuni giocatori attualmente in prestito, Gregoire Defrel su tutti. Dopo un’orrida annata in giallorosso, il francese si è quest’anno rilanciato con la Sampdoria. Undici i gol realizzati in campionato, che l’hanno reso nuovamente appetibile. Già lo stesso Ferrero potrebbe esercitare l’opzione di riscatto, pagando i 18 milioni pattuiti. Cifra che farebbe sorridere non poco Pallotta.

C’è anche la possibilità che Defrel venga proposto come contropartita per determinati giocatori. Il primo a balzare alla mente è Duvan Zapata, che piace dalle parti di Trigoria. Il colombiano è tra i prediletti, insieme a Belotti, per raccogliere la pesante eredità di Dzeko.